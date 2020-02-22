На севере Красноярского края ожидается сильный ветер и метель

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:17:51+03:00

В МЧС советуют лишний раз не выходить из дома

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По прогнозам синоптиков, 23 февраля на юге Таймырского района ожидается сильный южный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду и метель. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Как обезопасить себя в такую погоду?

Советы от МЧС:

Во время сильного ветра и метели, по возможности, не выходите из помещений.

Если же оказались на улице, то не стойте рядом с деревьями, рекламных щитов и металлических конструкций.

Будьте осторожными при обращении с огнем и пожароопасными предметами. Печи рекомендовано топить более 2-3 раз в день. Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра во время топки и не перекладывайте эту обязанность на детей или пожилых людей.

Во время движения в автомобиле, будьте предельно осторожны на дорогах: придерживайтесь дистанции, соблюдайте скоростной режим и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.

Не забывайте о пешеходах, старайтесь не напугать людей, переходящих дорогу, резкими звуковыми и световыми сигналами.

Будьте внимательными в местах пешеходных переходов возле детских учреждений и не забывайте снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU