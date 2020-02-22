2020-02-22T15:35:56+03:00
Спорт

Красноярская спортсменка без ног примет участие в соревнованиях по кроссфиту в Майами

Адаптивный атлет Наталия Рыжова не первый раз уже представляет Россию на международных соревнованиях
Ольга КОСТИНА
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Наталия намерена победить в соревнованиях Фото: соцсетиНаталия намерена победить в соревнованиях Фото: соцсети
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Спортсменка из Красноярска Наталия Рыжова сейчас находится в Майами, чтобы принять участие в международных соревнованиях по кроссфиту Wodapalooza (считаются одними из самых суровых в мире).

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на право участия в фестивале соревновались 25 спортсменов со всего мира. И только 7 прошли отбор. В том числе и Наталия!

«Мы прошли онлайн-отбор с первого раза и это потрясающе! Это помогает мне тренироваться больше и мотивирует на победу», - написала после этого Наталия у себя на страничке.

Наталия осталась без ног в 13 лет. Вместе с друзьями она шла по полю в Зыково. Накануне была гроза, над землей очень низко висел оголенный провод. Током ударило всех детей, но основной удар почему-то пришелся именно на Наталию. Ей ампутировали обе ноги. Но эта трагедия не лишила ее радости жизни. Она сумела принять себя такой, какой стала. Влюбилась, вышла замуж, родила сынишку и серьезно занялась спортом. Но не просто для себя и поддержания своего здоровья. Ее планы были гораздо амбициознее. Наталия начала побеждать в различных соревнованиях и конкурсах красоты.

И вот что она сообщила на своей страничке в instagram после того, как прилетела в Майами:

«Мы в Майами! Первый день в Америке и мы, еще не до конца понимающие что нас ждёт на площадке. А там нас ждет в первую очередь борьба с самим собой. Лично для меня первый день прошел довольно тяжело. Не потому что перелеты или акклиматизация, нет. Потому что прописанный вес в первом комплексе практически мой одноповторный максимум (был до сегодняшнего дня). Потому что второе задание заставило вспомнить, что такое терпеть, когда готов упасть. Сегодня я вспомнила, что значит быть спортсменом. И это очень круто!».

Пожелаем Наталии удачи на соревнованиях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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