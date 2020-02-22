В Норильске гендиректора строительной организации приговорили к реальному сроку за слишком тонкий асфальт

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Норильске 57-летнюю женщину, работающую в должности директора ремонтно-строительной организации, приговорили к шести месяцам лишения свободы. Следователи выяснили, что женщина заключила муниципальный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ по асфальтировке территории. После выполнения обязательств по договору она подписала акт, а также справку о приемке выполненных работ, их стоимости и затрат на сумму более 2,5 миллионов рублей.

- Фактическая толщина слоя асфальтобетонных покрытий составила 6,15 сантиметров на площади 1425 квадратных метров, тогда как согласно документам работы производились на площади 1450 квадратных метров, а толщина покрытия составила 9 сантиметров, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Указанная стоимость работ была необоснованно завышена на сумму более 560 тысяч рублей. Полученными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В отношении руководителя организации было возбуждено уголовное дело по статье 159 – мошенничество. При рассмотрении дела суд приговорил обвиняемую к шести месяцам лишения свободы. При вынесении приговора было учтено, что сумма ущерба была полностью возмещена еще на этапе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU