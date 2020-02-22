В 2019 году красноярцы заплатили налогов на 3,6 миллиардов рублей

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:25:49+03:00

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В прошлом году налоговые поступления в краевой бюджет составили 3,6 миллиардов рублей. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по совершенствованию налогового законодательства в министерстве финансов Красноярского края во время подведения итогов 2019 года.

Как сообщают наши коллеги из «Городских новостей», наибольшую долю составляет транспортный налог - 2,2 миллиарда рублей, налог на имущество физических лиц - 860 миллионов рублей, а земельный налог - около 550 миллионов рублей.

За использование лесов в казну края поступило 1,3 миллиардов рублей налоговых платежей. Физические лица заплатили порядка 260 миллионов рублей налогов.

Кроме того, в министерстве финансов отметили общее снижение задолженности по налогам.

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Эта тема актуальна для большинства жителей края. Сегодня на учете в налоговых органах региона состоят около 1 600 000 собственников квартир, дач, гаражей и других строений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU