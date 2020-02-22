В Красноярске канадцы разгромили швейцарцев в борьбе за «золото» в первенстве мира по керлингу

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:06:50+03:00

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В Красноярске 22 февраля в ледовом дворце «Кристалл арена» определились победители и призеры первенства мира по керлингу среди юниоров.

В финальном поединке турнира после четвертого энда сборная Канады обеспечила себе серьезное преимущество. В дальнейшей игре они лишь увеличивали свои шансы на победу, пользуясь многочисленными ошибками швейцарцев. Исход игры - 7:2. Так в двадцать первый раз канадские спортсмены стали победителями первенства мира по керлингу среди юниоров.

А вот что сказали представители обеих команд после окончания игры:

Соперники рассказывают о результатах игры Фото: Крайспорт

- Конечно, мы надеялись на победу, - рассказал скип сборной Канады Жак Готье.- Но до конца встречи никогда нельзя быть уверенным в том, что именно твоя команда выиграет. Наши соперники были в финале первенства мира в прошлом году.

Обладатели медалей Фото: Крайспорт

- Мы не совсем ожидали именно такой результат, - подвел итоги выступления на первенстве мира своей команды скип Марко Хесли из Швейцарии. - Я сейчас чувствую себя не очень хорошо. У нас были шансы на то, чтобы выиграть золото. К сожалению, мы не показали тот керлинг, который бы могли.

Сборные Германии И Шотландии Фото: Крайспорт

На второй ледовой дорожке за «бронзу» боролись команды Шотландии и Германии. Во втором энде шотландцы забрали два камня, но после четвертого энда их соперники выровняли счет - 2:2. В седьмом энде они снова вырвались вперед, заработав 3 очка. Результат игры – 6:5.

ИСТОЧНИК KP.RU