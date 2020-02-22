В Красноярском крае задержали велосипедиста, который незаконно перевозил ружье и патроны
Сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего жителя Идринского района, незаконно перевозившего гладкоствольное ружье и патроны. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.
Сотрудники ДПС дежурили в селе Большие Кныши, когда заметили велосипедиста, двигающегося с нарушениями ПДД. На его двухколесный транспорт был привязан сверток. Далее произошел такой диалог:
- Незаконные предметы не перевозите? - спросили инспекторы у мужчины.
- Нет, - ответил тот, но не сразу.
- Разрешение имеется на данное оружие?
- Нет.
Задержание велосипедиста.ГУ МВД по Красноярскому краю
Шанс на правдивые признания был упущен. В результате досмотра у мужчины изъяли гладкоствольное ружье и 9 патронов к нему. Разрешительные документы отсутствовали.
- На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Оружие и патроны были изъяты. В отношении правонарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 20.8 КоАП РФ.
Данная статья подразумевает конфискацию оружия и боеприпасов, а также штраф до 5 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU