Везшая дочку на лечение в Красноярск многодетная мать устроила пьяный дебош в поезде

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Многодетная мать, которая везла на лечение в Красноярск 6-летнюю дочку, устроила пьяный дебош в поезде. Об этом случае рассказали в ИА «Запад24» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СФО.

Как оказалось, 29-летняя женщина воспитывает троих детей. В тот день сопровождала младшую в краевую больницу. В пути вместе с другой пассажиркой всю ночь распивала спиртное. А потом начала агрессивно себя вести – громко разговаривала, мешала попутчикам. На замечания проводников не реагировала или отвечала бранью.

Так что пришлось вмешаться транспортным полицейским. Они составили на дебоширку протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей за «Мелкое хулиганство», доставили в дежурную часть. Также на задержанную завели дело за «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Информацию передали в органы опеки – для того, чтобы там приняли меры по защите прав детей и оказании им помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU