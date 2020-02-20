2020-02-20T14:41:51+03:00
Общество

Ветераны боевых действий могут получить льготы по переселению с Севера

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Ветераны боевых действий могут получить льготы по переселению с Севера. Фото: kulikov__sergej.Ветераны боевых действий могут получить льготы по переселению с Севера. Фото: kulikov__sergej.
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Льготы по переселению с Севера могут получить ветераны боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Красноярского края.

Депутаты первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан, переселяющихся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края».

- Он был подготовлен после обращения северян, ветеранов боевых действий ко мне и моему коллеге Алексею Дьченко, - рассказал заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Валерий Вэнго. - Ветераны попросили включить их в перечень льготных категорий граждан, которым предоставляются выплаты на приобретение жилья при переселении с Севера.

В итоге был разработан законопроект, вносящий изменения в два закона края «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края» и «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края». К перечню льготников планируется добавить ветеранов боевых действий, которые имеют стаж работы в северных районах больше 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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