2020-02-20T14:25:01+03:00
Общество

В год 75-летия Победы в крае отремонтируют 80 воинских захоронений

На эти цели выделено 4,2 млн рублей
Ася ЖУКОВА
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В год 75-летия Победы в крае отремонтируют 80 воинских захоронений. Фото: pobeda.krskstate.ruВ год 75-летия Победы в крае отремонтируют 80 воинских захоронений. Фото: pobeda.krskstate.ru
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К 75-летию Победы в Красноярском крае благоустроят и отремонтируют 80 воинских захоронений. Речь идет о памятниках Великой Отечественной в Большемуртинском, Балахтинском, Емельяновском, Ермаковском, Енисейском, Ирбейском, Кежемском, Шушенском и других районах, сообщили в пресс-службе администрации региона. На эти цели выделено 4,2 миллиона рублей, из них 3,2 из федерального бюджета.

- Благоустройство и содержание в достойном состоянии воинских захоронений - это не только исполнение нашего долга перед славным подвигом советских воинов, одержавших победу в борьбе с фашистскими захватчиками, но и воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, глубокого уважения и благодарности к героям, отвоевавшим для нас мир и свободу ценою своих собственных жизней, - подчеркнул министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

Всего же за три года на ремонт и благоустройство воинских захоронений (а также на обновление данных о погибших бойцах края) предполагается направить больше 11 миллионов рублей. Сумма заявлена в федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». В ней поучаствует 31 муниципалитет края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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