20 Февр. 2020 2020-02-20T13:41:24+03:00

14-летняя девушка с пирсингом и тату пропала в Красноярске. Фото: соцсети.

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В Красноярске бесследно исчезла 14-летняя девушка-подросток. О Карине Хилинской ее близкие ничего не знают вот уже сутки, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Карина ушла из дома на улице Железнодорожников,9 в среду, 19 февраля, - уточняют поисковики-волонтеры. – С тех пор сведений о ней нет.

Карины нет дома уже сутки. Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165 сантиметров, голубые глаза, светло- русые волосы.

Особые приметы: кольцо в носу, татуировка в виде сердца на среднем пальце правой руки.

Была одета: пуховик цвета хаки, черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться девушка, просим срочно позвонить по одному из номеров: 8(391) 221-44-55 (дежурная часть отдела полиции №7) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU