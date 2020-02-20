2020-02-20T13:13:57+03:00
Общество

Загрязнение воздуха в Красноярском крае может стать уголовным преступлением

С такой инициативой вышел глава ГУ МВД России по региону Александр Речицкий
Ася ЖУКОВА
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Загрязнение воздуха в Красноярском крае может стать уголовным преступлением.Загрязнение воздуха в Красноярском крае может стать уголовным преступлением.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Загрязнение воздуха может стать уголовным преступлением. С таким предложением вышел глава ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Сегодня, 20 февраля, он выступил с отчетом о результатах работы органов внутренних дел в 2019 году перед депутатами Законодательного Собрания. Генерал-лейтенант полиции подчеркнул: по итогам года общая раскрываемость преступлений всех видов составила 57,7%, а по тяжким и особо тяжким - 53,5%, что существенно выше показателей по России и Сибири.

Одним из важных направлений деятельности главка является обеспечение экологической безопасности, отметил Александр Речицкий. В 2019-м вместе с минэкологии полицейскими были проведены проверки 12 объектов регионального значения. Руководители шести предприятий привлечены к административной ответственности за «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха».

- Учитывая положительную практику по выявлению административных правонарушений и общественную опасность преступлений для здоровья населения, главк в августе 2019 обратился в Законодательное Собрание края с просьбой рассмотреть вопрос о возможности внесения в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной инициативы дополнения в Уголовный кодекс новой статьей «Загрязнение атмосферы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию», предусматривающей ответственность для лиц, повторно совершивших аналогичное административное правонарушение, – добавил начальник Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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