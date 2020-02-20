Привет из юрского периода. Ученые открыли новую амфибию в Красноярском крае

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:20:21+03:00

Саламандре дали имя Егория – в честь одного из исследователей [фото]

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Саламандра по имени Егория… Уникальное открытие сделали ученые в Красноярском крае. Группа российских и немецких палеонтологов обнаружила и описала неизвестную раньше саламандру, обитавшую на Земле 166–168 миллионов лет назад, в середине юрского периода, сообщили в пресс-службе СПбГУ. Новому животному дали имя Egoria malashichevi – в честь ученого, доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Егора Малашичева, умершего в 2018-м году.

Остатки доисторической амфибии отыскали неподалеку от города Шарыпово – в Березовском карьере. Именно здесь часто находят кости травоядных и хищных динозавров, древних рыб, рептилий, млекопитающих.

Материалы были собраны еще в 2010-м году, в ходе экспедиции. После их основательного изучения выяснилось: амфибия относится к стволовым саламандрам, это самые древние представители этой группы. Она была средней длины - около 20 сантиметров.

- Саламандры появляются на Земле в середине юрского периода, причем как представители современных групп, так и самые примитивные, - пояснил доцент СПбГУ, специалист по мезозойским позвоночным доктор биологических наук Павел Скучас. - Только появившись, они постарались занять разные экологические ниши: стволовые заняли нишу крупных водных форм, близкие к современным - нишу мелких форм, а новая саламандра заняла положение посередине, хотя по морфологии она оказалась ближе к примитивным.

Древняя амфибия получила имя Egoria malashichevi - в честь Егора Малашичева, доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, который в том числе занимался изучением морфологии хвостатых амфибий. Почти вся жизнь талантливого ученого была связана с Санкт-Петербургским университетом: в 1996 году он окончил биолого-почвенный факультет, в 2000 году начал преподавать, а в 2003 году защитил здесь кандидатскую диссертацию. К сожалению, в конце 2018 года Егор неожиданно ушел из жизни.

Теперь палеонтологи намерены сравнить «березовскую» саламандру с британской (из карьера в Оксфордшире).

- Не исключено, что они - представители одних и тех же родов, - говорит Павел Скучас. – Возможно, обе имели очень широкий ареал обитания, охватывающий две части света, Европу и Азию.

ИСТОЧНИК KP.RU