Мамкин гонщик. 8-классник тайком взял машину и попался полиции
В Лесосибирске Красноярского края восьмиклассник тайком взял машину мамы, чтобы произвести впечатление на приятелей. Но во время «покатушек» с ними попался полицейским, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Во время патрулирования улиц экипажа дорожно-патрульной службы обратил внимание на странное поведение водителя автомобиля Nissan. Увидев инспекторов, тот явно занервничал, свернул во двор. Решили разобраться. И оказалось, что за рулем иномарки – 14-летний подросток и четверо его друзей. Парень пояснил: позаимствовал родительскую машину, чтобы покатать товарищей. Надеялся, что проскочит. Но не вышло.
Школьник взял мамину машину и попался полицейским.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник
Авто забрали и поместили на спецстоянку. Информацию по этому делу направили в комиссию по делам несовершеннолетних. На родителей парня составили административный материал за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
ИСТОЧНИК KP.RU