Мамкин гонщик. 8-классник тайком взял машину и попался полиции

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:32:35+03:00

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В Лесосибирске Красноярского края восьмиклассник тайком взял машину мамы, чтобы произвести впечатление на приятелей. Но во время «покатушек» с ними попался полицейским, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время патрулирования улиц экипажа дорожно-патрульной службы обратил внимание на странное поведение водителя автомобиля Nissan. Увидев инспекторов, тот явно занервничал, свернул во двор. Решили разобраться. И оказалось, что за рулем иномарки – 14-летний подросток и четверо его друзей. Парень пояснил: позаимствовал родительскую машину, чтобы покатать товарищей. Надеялся, что проскочит. Но не вышло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/761938" frameborder="0"></iframe> Школьник взял мамину машину и попался полицейским.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Авто забрали и поместили на спецстоянку. Информацию по этому делу направили в комиссию по делам несовершеннолетних. На родителей парня составили административный материал за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU