Новая зарядная станция для электромобилей открылась в Красноярске
В Красноярске появилась новая зарядная станция для электромобилей. Ее открыли на улице Телевизорной, 1, строение 9, рядом со зданием выставочно-делового центра MixMax, рассказали в пресс-службе администрации края.
Станцию разработала и установила у нас компания «Энергия», резидент КРИТБИ. По словам экспертов, в отличие от зарубежных аналогов, ее можно эксплуатировать при экстремально низких и высоких температурах - от минус 50 до плюс 50 градусов.
Здесь можно одновременно зарядить два электромобиля и один электроскутер, электровелосипед или электросамокат. Есть два пистолета для быстрого заряда постоянным током по стандартам CHAdeMO или CCS Combo, обычной и евророзетки. Мощность станции от 10 до 50 КВт. Стоимость заправки - 5 рублей за КВт. Оплата по безналу.
К сведению, на начало 2020 года в Красноярске зарегистрировано около 60 электромобилей,а в Красноярском крае их 115.
ИСТОЧНИК KP.RU