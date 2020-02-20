Новая зарядная станция для электромобилей открылась в Красноярске

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:11:01+03:00

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В Красноярске появилась новая зарядная станция для электромобилей. Ее открыли на улице Телевизорной, 1, строение 9, рядом со зданием выставочно-делового центра MixMax, рассказали в пресс-службе администрации края.

Станцию разработала и установила у нас компания «Энергия», резидент КРИТБИ. По словам экспертов, в отличие от зарубежных аналогов, ее можно эксплуатировать при экстремально низких и высоких температурах - от минус 50 до плюс 50 градусов.

Здесь можно одновременно зарядить два электромобиля и один электроскутер, электровелосипед или электросамокат. Есть два пистолета для быстрого заряда постоянным током по стандартам CHAdeMO или CCS Combo, обычной и евророзетки. Мощность станции от 10 до 50 КВт. Стоимость заправки - 5 рублей за КВт. Оплата по безналу.

К сведению, на начало 2020 года в Красноярске зарегистрировано около 60 электромобилей,а в Красноярском крае их 115.

ИСТОЧНИК KP.RU