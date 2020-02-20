6,5 кг для себя: у жителя Красноярского края нашли крупную партию марихуаны

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Минусинска Красноярского края пойдет под суд за хранение марихуаны. У 52-летнего мужчины обнаружили больше 6,5 килограммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Недавно на его след вышли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. Как оказалось, подозреваемый (к которого уже были судимости) держит в своем доме два полимерных мешка, а в них – вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Экспертиза подтвердила: это действительно марихуана. Причем хозяин клялся: хранит запрещенное вещество исключительно для собственного употребления, не торгует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/761921" frameborder="0"></iframe> Это для личного употребления! У жителя Красноярского края обнаружили больше 6 кг марихуаны.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Следователи МО МВД России «Минусинский» завели на него уголовное дело по признакам статьи «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Максимальное наказание за такое – десять лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU