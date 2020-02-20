20 Февр. 2020 2020-02-20T07:47:00+03:00

За 70 нарушений на объектах Универсиады на компанию «Сибиряк» подали в суд . Фото: Мария ЛЕНЦ

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На компанию «Сибиряк» подали в суд за многочисленные нарушения на объектах Универсиады. Заказчик работ - «Управление капстроительства» - требует ликвидировать дефекты и заплатить штраф – около 4,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда края.

Недостатки обнаружены на объектах комплекса «Сопка» и спортивно-тренерского блока «Снежный». Всего выявлено 70 существенных недоделок, это следствие «ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств».

По данным истца, добровольно устранять недостатки компания не стала. Поэтому ее хотят обязать сделать это через суд. К тому же с «Сибиряка» намерены взыскать штраф за несоблюдение сроков исполнения гарантийных обязательств, 4,8 миллиона рублей.

… Заявление уже принято к производству. Заседание назначили на март 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU