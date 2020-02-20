20 Февр. 2020 2020-02-20T07:19:13+03:00

Красноярцев предупреждают о взрывах в районе Торгашинского хребта. Фото: stolicaonego.ru.

Они пройдут в 12 до 15 часов 20 февраля

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Сегодня, 20 февраля, под Красноярском прогремят взрывы. Работы в карьере Торгашинского месторождения пройдут с 12 до 15 часов, предупредили горожан в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска. Радиус опасной зоны - 550 метров.

При вводе опасной зоны будет подан один продолжительный сигнал сиреной - «предупредительный».

Перед взрывом прозвучат два «боевых», это продолжительные сигналы.

И после окончания работ будут три коротких сигнала - «отбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU