Красноярцев предупреждают о взрывах в районе Торгашинского хребта
Сегодня, 20 февраля, под Красноярском прогремят взрывы. Работы в карьере Торгашинского месторождения пройдут с 12 до 15 часов, предупредили горожан в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска. Радиус опасной зоны - 550 метров.
При вводе опасной зоны будет подан один продолжительный сигнал сиреной - «предупредительный».
Перед взрывом прозвучат два «боевых», это продолжительные сигналы.
И после окончания работ будут три коротких сигнала - «отбой».
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ИСТОЧНИК KP.RU