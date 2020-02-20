Новый автобусный маршрут запустят в Красноярске

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:23:18+03:00

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В красноярский микрорайон Солонцы-2 запустят автобусный маршрут. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это произойдет во втором полугодии 2020-го, после того как будут окончено строительство дорог.

Автобусы станут ходить по схеме: Покровский – Чернышевского – Мужества – Шахтеров - 9 Мая – Авиаторов - Северное шоссе - ЖК «Ясный». И обратно: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – Авиаторов – 9 Мая – Шахтеров – Мужества – Чернышевского – Покровский.

Схема нового маршрута. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Маршрут разработали вместе с жителями первых домов ЖК «Ясный», администрацией Центрального района и депутатами Заксобрания.

На линии будут работать 4-6 машин, с интервалом 10-20 минут в часы пик. Скоро обещают объявить конкурс на определение перевозчика.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Красноярцы обсуждают запуск еще одного маршрута - до «Тихих зорь». Напомним, с 10 марта автобус № 80 будет ездить по схеме: 60 лет Октября – Медицинский – Свердловская – Николаевский мост – «Тихие зори». До «Роева ручья» и «Столбов» он больше не пойдет. Такое решение, принятое по просьбам жителей «Тихих зорь», вызвало много вопросов.

- Вы оставили жителей 3-х районов (Октябрьский, Железнодорожный, часть Центрального) без возможности добраться в заповедник или зоопарк без пересадки, - пишут горожане в паблике мэрии. – Не видим никаких затруднений сохранить маршрут до Стелы в выходные дни, так же, как сейчас.

- Транспортная реформа в Красноярске была проведена, в том числе и потому, что в городе было много дублирующих маршрутов, пробок и проблем с экологией. Кроме того, по данным исследований, горожане редко выезжают за пределы своего района. Поэтому автобусы с длинным маршрутом просто нерентабельны, их наполняемость была невысока, - таков был ответ представителей администрации.

А что думаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU