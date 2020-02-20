2020-02-20T06:32:42+03:00
Происшествия

Красноярка забыла в банкомате карту, и по ней расплатились почти 30 раз

Нашедший карту парень признается: не устоял
Ася ЖУКОВА
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Как жулики воруют с наших банковских карт.Как жулики воруют с наших банковских карт.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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27-летняя жительница Красноярска случайно оставила в банкомате свою карту. И за два дня по ней расплатились 29 раз, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Девушка забыла карту в одном из банкоматов торгового центра. А, когда спохватилась, оказалось поздно: со счета пропали 5,5 тысяч рублей. Вскоре оперативники уголовного розыска выяснили: карту нашел 23-парень (кстати, до этого не судимый). Увидел ее и не устоял, решил не возвращать. Напротив, стал активно пользоваться. И за пару дней – расплачиваясь бесконтактным способом в такси и магазине – совершил, повторимся, почти 30 операций.

В итоге попал под уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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