1 марта проезд в красноярских электричках подорожает до 22 рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T05:13:22+03:00

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С 1 марта проезд в электричках Красноярска – на всех маршрутах – подорожает с 19 до 22 рублей. Об этом сообщили «Городские новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение министерства тарифной политики края.

Напомним, в последний раз плату за проезд в электричках увеличивали в 2016-ом году. Нынешнее повышение вызвано ростом стоимости электроэнергии и зарплат работников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов

Движение будет организовано по схеме:

23 февраля (в воскресенье) пригородные поезда будут курсировать по расписанию субботы. Кроме поездов Боготол – Чернореченская (отправление со станции Боготол в 13:06), Чернореченская – Боготол (отправление со станции Чернореченская в 12:30), Красноярск – Мана – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 9:56, отправление со станции Мана в 15:33), Красноярск – Камарчага – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 17:40, отправление со станции Камарчага в 20:26), которые в этот день курсировать не будут.

24 февраля (в понедельник) будет действовать расписание воскресенья.

При этом электропоезда Красноярск – Заозерная – Красноярск, Красноярск – Уяр – Красноярск все праздничные дни будут курсировать по своему обычному расписанию.

На наиболее популярных направлениях в праздничные дни увеличат количество вагонов с 4 до 6-8.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра 8-800-75-00-00, а также на официальном сайте АО «Краспригород», или – воспользовавшись мобильными приложениями «Краспригород» и «Яндекс.Электрички».

ИСТОЧНИК KP.RU