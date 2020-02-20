2020-02-20T04:21:30+03:00
Общество

Прогноз об опасном усилении ветра красноярцы встретили с радостью

Сегодня его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду
Ася ЖУКОВА
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Прогноз об опасном усилении ветра красноярцы встретили с радостью.Прогноз об опасном усилении ветра красноярцы встретили с радостью.Фото: Ася ЖУКОВА
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Штормовое предупреждение в Красноярске: в четверг, 20 февраля, в городе будет бушевать сильный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Этот прогноз, опубликованный на сайте городской администрации, многие горожане встретили с радостью, что вполне ожидаемо. «Наконец-то вернется чистый воздух», - откликнулись соцсети.

Наверное, не стоит напоминать, но все же: с 14 февраля у нас был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, а 16-го его продлили. Город жил под куполом грязного воздуха. Накануне, 19 февраля, стало полегче. Но скоро обещают резкое потепление. И оно, возможно, снова принесет те самые НМУ.

На черное небо над городом красноярцы пожаловались даже Сергею Шнурову. На что лидер группы «Ленинград» ответил стихотворением в Инстаграме, в котором удивился: почему проблему не решают?

Чуть позже стало известно: вечером 18 февраля губернатор края Александр Усс обговорил ее в телефонном режиме с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации в краевом центре было решено обсудить на месте. Приезд Светланы Радионовой в Красноярск намечен на 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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