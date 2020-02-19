Память о героических предках красноярцам поможет увековечить Почта России

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Почта России стала партнером проекта «Дорога памяти», который реализует Министерство обороны РФ. В двух словах о проекте: в городе Кубинка Московской области возводится главный православный храм Вооруженных сил России. Центральное место в храме займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Победы мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. В галерее будут собраны редкие видео и фотоматериалы, их миллионы и все они будут доступны посетителям храма.

Красноярцы смогут пополнить уникальную галерею своим семейным военным архивом. Они смогут принести с 17 февраля по 31 мая в отделения Почты России фотографии участников Великой Отечественной войны, фото отсканируют и загрузят на официальный сайт. Затем вернут владельцам. Присоединиться к акции могут жители любого уголка края, ведь Почта России охватывают всю территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU