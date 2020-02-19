2020-02-19T15:01:10+03:00
Происшествия

В Красноярске передали в суд дело организатора «Свидетелей Иеговы»

Секта признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске передали в суд дело организатора «Свидетелей Иеговы»В Красноярске передали в суд дело организатора «Свидетелей Иеговы»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в организации и активной работе в краевом центре местного отделения секты «Свидетели Иеговы». Деятельность этой религиозной группы была признана экстремистской и запрещена в России Верховным судом. Однако обвиняемый и не собирался распускать своих адептов.

- Он продолжал координировать проповедническую религиозную деятельность, оказывал информационную, консультативную и иную помощь, проводил семинары по обучению религии, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Добавим, что за свою работу и проповеди обвиняемый получал немалое денежное вознаграждение от спонсоров организации. Уголовное дело уже передано в суд, в скором времени начнется его рассмотрение. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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