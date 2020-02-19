2020-02-19T14:42:09+03:00
Общество

В Красноярском крае главу сельсовета оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную женщину

Придется заплатить 3 тысячи рублей и найти работу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае главу сельсовета оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную женщинуВ Красноярском крае главу сельсовета оштрафовали за отказ трудоустроить осужденную женщинуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Курагинском районе главу сельского совета оштрафовали за отказ трудоустроить женщину, осужденную к исправительным работам. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, местная жительница много месяцев уклонялась от уплаты алиментов на содержание детей. В конце концов на нее завели уголовное дело. На суде она обещала: исправится, работу найдет, долги выплатит.

Однако пообещать оказалось легче, чем исполнить. Рощинское – село небольшое, производства там нет. Какие рабочие места существует, все давно заняты сельчанами. О бюджетной вакансии и вовсе речи не идет – из какого фонда ей платить заработную плату целых 4 месяца, на которую женщину наказали? Таким образом, глава сельсовета развела руками: мест нет, работы нет.

Осужденная написала заявление в прокуратуру. Прокурорская проверка нашла нарушения, главу муниципалитета наказали на 3 тысячи рублей. Но как быть с трудоустройством, вопрос остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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