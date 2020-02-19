В Красноярске под капитальный ремонт в 2020 году попадают 492 дома

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:52:50+03:00

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В Красноярске под капитальный ремонт в 2020 году попадают 492 многоэтажных жилых дома. По словам заместителя руководителя департамента городского хозяйства Владимира Стаканова, из этого перечня новых – только 80, остальные 412 – это долги прошлого года. В работе в настоящее время уже 258 домов. Едва завершились новогодние праздники, как ремонтные бригады вышли на объекты.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются подрядчики, это качество проектов, по которым им приходится работать. Например, в доме на Менжинского, 14а УК предоставила технический паспорт, в котором не была указана часть кровли. Пришлось в срочном порядке этот вопрос решать, немного отстать от графика. Так что проектные решения теперь тщательно проверяют перед началом работ.

- Мы уже начали проводить семинары, обучать сотрудников УК и ТСЖ всем тонкостям работы с домами, где будут проводить капитальный ремонт. Объясняем, как нужно готовить документы, как контролировать процесс, работать с подрядчиками, как потом принимать объекты, - говорит главный инженер МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Тарас Метляев.

Что касается возмещения ущерба владельцам квартир, пострадавших в ходе капремонта, в прошлом году практически все споры были решены мирным путем: собственники жилья получили компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU