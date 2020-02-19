2020-02-19T12:52:50+03:00
Общество

В Красноярске под капитальный ремонт в 2020 году попадают 492 дома

Учли ошибки прошлого и будут тщательно согласовывать проекты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске под капитальный ремонт в 2020 году попадают 492 домаВ Красноярске под капитальный ремонт в 2020 году попадают 492 домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске под капитальный ремонт в 2020 году попадают 492 многоэтажных жилых дома. По словам заместителя руководителя департамента городского хозяйства Владимира Стаканова, из этого перечня новых – только 80, остальные 412 – это долги прошлого года. В работе в настоящее время уже 258 домов. Едва завершились новогодние праздники, как ремонтные бригады вышли на объекты.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются подрядчики, это качество проектов, по которым им приходится работать. Например, в доме на Менжинского, 14а УК предоставила технический паспорт, в котором не была указана часть кровли. Пришлось в срочном порядке этот вопрос решать, немного отстать от графика. Так что проектные решения теперь тщательно проверяют перед началом работ.

- Мы уже начали проводить семинары, обучать сотрудников УК и ТСЖ всем тонкостям работы с домами, где будут проводить капитальный ремонт. Объясняем, как нужно готовить документы, как контролировать процесс, работать с подрядчиками, как потом принимать объекты, - говорит главный инженер МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Тарас Метляев.

Что касается возмещения ущерба владельцам квартир, пострадавших в ходе капремонта, в прошлом году практически все споры были решены мирным путем: собственники жилья получили компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Красноярского края Александр Усс награжден орденом Александра Невского
В Красноярске под капитальный ремонт в 2020 году попадают 492 дома
Жителя Красноярска оштрафовали за несдержанность в социальных сетях
Красноярцы собирают подписи за возврат левых поворотов на улице Шахтеров
В Красноярске курсант помог посадить за решетку закладчиков синтетики
В Красноярске на церемонии закрытия первенства мира по керлингу споет Тимур Родригез
После взрыва на красноярской котельной возбудили уголовное дело
Красноярцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
На конкурс будущего памятника героям «АлСиба» в Красноярске представили 9 эскизов
В Красноярском крае два сотрудника полиции покончили с собой
В Красноярском крае загорелся детский дом
Жительница Тувы ради спасения сына и мужа пыталась подкупить изнасилованную ими девушку
В Красноярск решать проблемы «черного неба» прилетит глава Росприроднадзора Светлана Радионова
В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению
В Красноярске близится к завершению суд над депутатом Заксобрания
Эпидемия гриппа в Красноярске: за неделю заболели более 9,1 тысячи человек