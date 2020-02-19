2020-02-19T12:32:12+03:00
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за несдержанность в социальных сетях

Платить штраф добровольно не хотел, заставили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителя Красноярска оштрафовали за несдержанность в социальных сетяхЖителя Красноярска оштрафовали за несдержанность в социальных сетяхФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Красноярска оштрафовали за несдержанность в социальных сетях. Он позволил себя нецензурно высказаться в адрес этнических групп, по сути – негативно оценил людей по их национальному признаку. Его вычисли сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевой полиции. Мужчине повезло, вместо уголовного дела на него завели административное. Назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Видимо, такое наказание мужчина посчитал формальностью. Получил протокол на руки и забыл о нем. Так прошел срок, которые ему отвели для оплаты. За дело принялись судебные приставы. Когда в квартиру к должнику постучался пристав, тот не ожидал увидеть у себя на пороге такого «гостя». Сотрудник УФССП предложил ему на выбор: либо он спешно оплачивает штраф, либо получает арест на 15 суток или 50 часов исправительных работ. Из двух вариантов должник выбрал первый, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевых судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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