Красноярцы собирают подписи за возврат левых поворотов на улице Шахтеров

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:01:16+03:00

Если не всех, то хотя бы одного, самого нужного

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Группа активистов начала собирать подписи красноярцев за возвращение старой схемы движения на улице Шахтеров. В основном подписываются жители Покровки, у которых после 25 ноября прошлого года появились проблемы при проезде домой. Уже собрано более тысячи таких подписей, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» депутат Горсовета Роман Крастелев.

Напомним, что новая схема отменила все левые повороты на протяжении улицы Шахтеров. Теперь, чтобы проехать в Покровку из центра города, водителям приходится добираться до кольца в конце улицы, затем уже возвращаться к нужному повороту. Либо делать объезд через Спандаряна и Березина. Кто-то придумал для себя способ добираться через Взлетку.

Днем проблем с проездом нет, заторы возникают лишь в часы пик. Власти города настаивают, что новая схема помогла им решить проблему на одной из главных магистралей города. А в Горсовете готовы встретиться с инициативной группой и выслушать ее претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU