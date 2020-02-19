2020-02-19T11:36:55+03:00
Происшествия

В Красноярске курсант помог посадить за решетку закладчиков синтетики

Наркодилеры не заметили, что за ними наблюдают
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске курсант помог посадить за решетку закладчиков синтетики. Фото: пресс-служба полицииВ Красноярске курсант помог посадить за решетку закладчиков синтетики. Фото: пресс-служба полиции
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В Красноярске курсант Сибирского юридического института МВД России помог раскрыть преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Случилось это в июле прошлого года. И вот сейчас, когда следствие по делу завершено, будущему полицейскому вручили благодарственное письмо.

Как было дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. Никита (он как раз в то время окончил школу) стал свидетелем, как молодая пара пытается сделать закладку в центре города. Вели они себя подозрительно, но не заметили свидетеля. А Никита позвонил в дежурную часть. И когда приехала патрульная машина, помог полицейским задержать злоумышленников в районе Вантового моста.

У 25-летнего подозреваемого и его 21-летней сожительницы нашли несколько пакетов с наркотиками общим весом 26 грамм. Им грозит до 20 лет лишения свободы. А Никита после того случая поступил в институт СибЮИ и собирается стать офицером полиции. Сейчас он на 1 курсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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