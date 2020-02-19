19 Февр. 2020 2020-02-19T11:02:01+03:00

В Красноярске на церемонии закрытия первенства мира по керлингу споет Тимур Родригез Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на церемонии закрытия первенства мира по керлингу споет Тимур Родригез. Произойдет это 22 февраля в ледовом дворце «Кристалл Арена», сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на министерство спорта красноярского края.

Напомним, что сейчас в столице Универсиады-2019 проходит круговой этап соревнований первенства мира по керлингу среди юниоров. В пятницу 21 февраля состоятся полуфинальные матчи, а 22 февраля в решающих встречах определятся победители и призеры соревнования. Команды разыграют два комплекта медалей, один среди мужчин-юниоров, другой – среди женщин.

Торжественная церемония закрытия состоится сразу же после финального награждения победителей и призеров. Режиссер церемонии – Илья Авербух со своей командой. Они подготовили для зрителей зрелищное шоу с аудиовизуальными эффектами и лазерным перфомансом. А Тимур Родригез выступит в сопровождении красноярского танцевального коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU