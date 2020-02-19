После взрыва на красноярской котельной возбудили уголовное дело

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:25:04+03:00

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После взрыва на красноярской котельной компании "КрасТЭК" возбуждено уголовное дело. Напомним, что поздним вечером 17 февраля, в 22 часа, там произошел мощный хлопок угольной пыли. Обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажом площадью 200 квадратных метров. При этом пострадали двое рабочих-кочегаров, их с термическими ожогами госпитализировали в краевую больницу. Пожара, к счастью, удалось избежать. Однако МЧС несколько часов занималось ликвидацией последствий ЧП.

Получив результаты проведенной проверки, ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завело уголовное дело по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда), - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома. В настоящее время допрашиваются лица, ответственные за технику безопасности на предприятии, назначены и проводятся необходимые экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU