На конкурс будущего памятника героям «АлСиба» в Красноярске представили 9 эскизов
Каким будет памятник героям легендарного «АлСиба», который планируют установить в Красноярске на улице Аэровокзальной, в сквере возле здания бывшего аэропорта? На этот вопрос ответит жюри после того, как оценит все 9 представленных на конкурс работ. Заявки на участие в конкурсе поступили из Красноярска, Москвы, Магадана и Минска.
Организатором выступает Красноярское отделение Русского географического общества, там приятно удивлены таким вниманием скульпторов и архитекторов.
Главная концепция будущего памятника должна отражать самоотверженный труд всех, кто обеспечивал строительство аэродромов, работу авиатрассы, транспортировку по ней авиатехники, дипломатических и военных грузов. Это летчики, сибирские железнодорожники, сотрудники транспортных военных комендатур, работники тыла.
Добавим, что во время войны по сибирской воздушной трассе из Америки на фронт прошли 8 тысяч самолетов. Красноярск был важной опорной точкой перегона: здесь самолеты ремонтировали после перелетов и затем по железной дороге отправляли на фронт.
ИСТОЧНИК KP.RU