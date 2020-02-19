В Красноярском крае на высокую зарплату требуются 1,4 тысячи рабочих

19 Февр. 2020 2020-02-19T03:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае в настоящее время полным ходом идет реализация нескольких инвестиционных проектов, в том числе в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Запускаются и расширяются новые предприятия. Им нужны рабочие руки. В региональном банке вакансий службы занятости около 1,4 тысячи предложений работы. Чаще всего требуются рабочие – более тысячи вакансий.

К примеру, большая потребность в водителях автомобиля категории С, Е (заработная плата составит от 40 до 95 тысяч рублей). Нужны машинисты различной техники (зарплата от 30 до 120 тысяч рублей), электрогазосварщики (зарплата от 40 до 65 тысяч рублей), рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в службе занятости.

Если говорить конкретно, Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция приглашает к себе на работу бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 5 разряда, слесарей и слесарей-ремонтников по обслуживанию буровых 6 разряда, водителей грузовых автомобилей и других специалистов. Место работы – Эвенкия.

Со списком вакансий можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, а также обратившись в ближайший центр занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU