В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:03:27+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку производственных помещений «Красноярского хлеба», которые находятся на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 30. И обнаружили там многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и технического регулирования. По списку:

- в цехах давно не было ремонта, стены и потолки обшарпаны, полы с выбоинами;

- пищевое сырье хранится с нарушениями;

- в работе используется неисправный инвентарь, грязные, сломанные и необструганные деревянные лотки, на которые выкладываются свежеиспеченные булки;

- недостаточное освещение возле тестозамешивающих машин и в помещении, где упаковывается продукция;

- не соответствует гигиеническим нормативам уровень шума на рабочих местах, где трудятся тестомесы, пекари, резчики готовой продукции и упаковщики;

- обнаружены тараканы.

Роспотребнадзор выдал предписание устранить все нарушения. Виновные будут оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU