В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку производственных помещений «Красноярского хлеба», которые находятся на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 30. И обнаружили там многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и технического регулирования. По списку:
- в цехах давно не было ремонта, стены и потолки обшарпаны, полы с выбоинами;
- пищевое сырье хранится с нарушениями;
- в работе используется неисправный инвентарь, грязные, сломанные и необструганные деревянные лотки, на которые выкладываются свежеиспеченные булки;
- недостаточное освещение возле тестозамешивающих машин и в помещении, где упаковывается продукция;
- не соответствует гигиеническим нормативам уровень шума на рабочих местах, где трудятся тестомесы, пекари, резчики готовой продукции и упаковщики;
- обнаружены тараканы.
Роспотребнадзор выдал предписание устранить все нарушения. Виновные будут оштрафованы.
ИСТОЧНИК KP.RU