2020-02-17T16:03:27+03:00
Общество

В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства

Грязные лотки, тараканы и облезлые стены
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательстваВ цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательстваФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку производственных помещений «Красноярского хлеба», которые находятся на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 30. И обнаружили там многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и технического регулирования. По списку:

- в цехах давно не было ремонта, стены и потолки обшарпаны, полы с выбоинами;

- пищевое сырье хранится с нарушениями;

- в работе используется неисправный инвентарь, грязные, сломанные и необструганные деревянные лотки, на которые выкладываются свежеиспеченные булки;

- недостаточное освещение возле тестозамешивающих машин и в помещении, где упаковывается продукция;

- не соответствует гигиеническим нормативам уровень шума на рабочих местах, где трудятся тестомесы, пекари, резчики готовой продукции и упаковщики;

- обнаружены тараканы.

Роспотребнадзор выдал предписание устранить все нарушения. Виновные будут оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
За минувшие выходные в Красноярске поймали 35 любителей пьяной езды
В Красноярском крае женщина облила своего обидчика бензином и подожгла
Прокурора Березовского района и его брата арестовали на два месяца
Главой Дивногорска стал Сергей Егоров
В Хакасии глыба льда с крыши пробила голову 9-летнему ребенку
Райффайзенбанк отправит электронные закладные в блокчейн
Жители Железнодорожного района Красноярска попросили благоустроить им три сквера
Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске
На юге Красноярского края погибли четыре человека
Жителям Красноярского края предлагают более 40 тысяч рабочих мест
«Я спрыгну! Мне терять нечего!»: в Красноярском крае мужчина лез в квартиру бывшей жены через балкон, угрожая самоубийством
В собор Железногорска назначили нового настоятеля вместо задержанного за рулем без прав
Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами мира по санному спорту
В Красноярском крае судебные приставы приглашают на «День открытых дверей»
В Красноярском крае преступная группа незаконно вывозила детей за границу
На чемпионат мира по робототехнике поедет красноярская команда «SIBERIAN HEARTS»
У красноярских росгвардейцев появилась своя часовня
В Красноярске продолжается первенство мира по керлингу 2020: итоги второго дня кругового этапа
Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая мама - 2020!»