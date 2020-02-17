17 Февр. 2020 2020-02-17T12:01:55+03:00

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Главой Дивногорска стал Сергей Егоров. Сегодня, 17 февраля, городской Совет проголосовал за его кандидатуру большинством – 16 депутатов из 19. Новому градоначальнику 30 лет, он коренной красноярец. Ранее, с марта 2017 по сентябрь 2019 года, он возглавлял агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Затем перешел в администрацию Дивногорска и был вице-мэром своего предшественника Егора Оля. Сам Егор Оль ушел в отставку в конце 2019 года по собственному желанию.

Добавим, что Сергея Егорова с самого начала называли лидером предвыборного марафона. Изначально на пост главы города было пять кандидатов. После первого отборочного этапа остались двое – Егоров и директор одной из школ Ирина Ерошкина. В конце концом депутаты решили, что программа развития Дивногорска у вице-мэра сильнее. К своим обязанностям он приступит с 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU