Спасатели эвакуировали с Манской петли туристку с переломами обеих ног

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:42:50+03:00

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Сотрудники КГ КУ «Спасатель» вынесли на руках с Манской петли туристку – у женщины были переломы обеих ног, и самостоятельно она двигаться не могла. Сообщение, по информации службы, поступило на пульт от дежурного ЕДДС, группа тут же выдвинулась на помощь.

Известно, что спасательная операция длилась несколько часов. Вскарабкавшись на одну из гор и погуляв, женщина отправилась в обратный путь, а при спуске получила серьезную травму. Женщину несли на руках до автомобиля «скорой помощи». Добавим, что Манская петля – одно из самых популярных мест отдыха у красноярцев наряду со «Стобами». В данном случае все закончилось относительно удачно.

Добавим, что накануне спасатели выезжали и на «Стобы» - с диспетчерами связалась одна из туристок, которой понадобилась помощь при эвакуации. В данном случае ситуация окончилась хорошо - отбой по прибытию.

ИСТОЧНИК KP.RU