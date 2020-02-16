В Красноярске запретили аварийно-опасный разворот на Дубровинского
Красноярским водителям теперь запрещено делать разворот на Дубровинского (около Ломоносова, 29а). Запрещающие знаки появились в воскресенье, 16 февраля. К слову, данный участок дороги, действительно, аварийно-опасен. И решение о запрете принято властями, согласно предписанию, которое выдала ГИБДД.
Решение о запрете обусловлено тем, что на данном участке часто происходят ДТП. Красноярские водители между собой прозвали его «проклятым».
Добавим, что с марта этогого года новый порядок движения будет введен на улице Борьбы и на Вейнбаума.В последнем случае Вейнбаума станет главной. Что касается улицы Борьбы, в Железнодорожном районе она станет односторонней – водителям запретят поворот на Свободный. Изменения вступят в законную силу с 7 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU