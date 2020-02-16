2020-02-16T12:10:29+03:00
Общество

В Красноярске запретили аварийно-опасный разворот на Дубровинского

В Красноярске запретили аварийно-опасный разворот на Дубровинского Так решила ГИБДД
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На Борьбы и Вейнбаума также произойдут измененияНа Борьбы и Вейнбаума также произойдут изменения
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Красноярским водителям теперь запрещено делать разворот на Дубровинского (около Ломоносова, 29а). Запрещающие знаки появились в воскресенье, 16 февраля. К слову, данный участок дороги, действительно, аварийно-опасен. И решение о запрете принято властями, согласно предписанию, которое выдала ГИБДД.

Решение о запрете обусловлено тем, что на данном участке часто происходят ДТП. Красноярские водители между собой прозвали его «проклятым».

Добавим, что с марта этогого года новый порядок движения будет введен на улице Борьбы и на Вейнбаума.В последнем случае Вейнбаума станет главной. Что касается улицы Борьбы, в Железнодорожном районе она станет односторонней – водителям запретят поворот на Свободный. Изменения вступят в законную силу с 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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