В Красноярском крае накрыли банду ворующих снегоходы и скот членов семьи

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:30:17+03:00

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В группировке, которая орудовала в Красноярске, Ачинске и Назарово, Шарыповском и Емельяновском районах, было пять членов (5 мужчин, одна женщина): четверо - родственники. Семейный «подряд», по данным ГУ МВД по Красноярскому краю, промышлял ночными кражами скота и снегоходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/761078" frameborder="0"></iframe> Семейная банда ворующих снегоходы скотокрадов.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Злоумышленники проникали на придомовые территории, вскрывали при помощи специальных инструментов гаражи и помещения для содержания скота. Всего установлена причастность задержанных к кражам 4 снегоходов, 8 лошадей и 4 коров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой полиции. - Похищенный скот злоумышленники забивали, а мясо впоследствии реализовывали скупщикам.

Задерживали банду, как злостных преступников - с ОМОНом. И не зря. В доме у них нашли целый арсенал нелегального огнестрельного оружия (5 единиц, гладкоствольные ружья и винтовка 5,6 мм). При обыске найдены числившиеся в угоне снегоходы. Также один из членов банды вырубил в Назаровском лесничестве леса на 630 тысяч рублей. В отношении преступников возбуждено 6 уголовных дел (кража, незаконное приобретение, передача и сбыт оружия и незаконная рубка). Вскоре всю банду будут судить, сейчас они под арестом. Все имущество также арестовано. К слову, более 1 миллиона ущерба преступники возместили.

ИСТОЧНИК KP.RU