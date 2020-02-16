2020-02-16T08:05:14+03:00
Происшествия

Беременную увезли на «скорой» после устроенного пьяным водителем ДТП

На Семафорной в Красноярске столкнулись Toyota и Renault
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Беременную женщину увезли медикиБеременную женщину увезли медики
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Жесткая авария произошла в Красноярске на Семафорной, 329 минувшим вечером - столкнулись Toyota и Renault. Как сообщают очевидцы в паблике ЧП-Красноярск, женщина ехала на Toyota, соблюдала правила. В какой-то миг на полосу встречного движения вылетела другая легковушка - Renault. Произошло столкновение.

Как рассказывают свидетели, водитель Renault в момент аварии был пьяным. А женщина, с которой он столкнулся, оказалась в положении. Тем не менее в машине, где она находилась, сработали подушки безопасности. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и «скорая». Пострадавшую женщину госпитализировали - судя по всему, она все-таки получила травмы, о степени которых не сообщается. Впрочем, при любом раскладе, даже если травмы легкие, для беременной женщины это тяжелое испытание. Что касается водителя, то ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.

Пользователи социальных сетей возмущены ситуацией: многие красноярцы предлагают ввести реальное уголовное наказание за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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