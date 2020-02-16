2020-02-16T07:05:33+03:00
Происшествия

Полиция накрыла интернет-магазин по продаже наркотиков в Красноярске

Гашиш распространяли с помощью «закладок»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Преступникам грозит до 20 лет лишения свободыПреступникам грозит до 20 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска вместе с тремя друзьями организовал работу интернет-магазина - продавали гашиш. Делали все довольно распространенным способом - с помощью «закладок», сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Правда, просуществовал магазин недолго, его накрыли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков еще весной прошлого года. Трех товарищей и организатора скрутили, а во время обыска изъяли партию гашиша в 77 граммов.

- В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД.

Полиция уже завершила расследование в отношении преступников. Теперь их судьбу определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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