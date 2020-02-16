Мэрия Красноярска заказала проект дороги в Тихие зори

16 Февр. 2020 2020-02-16T05:15:51+03:00

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Власти Красноярска объявили торги по проекту дороги в Тихие зори. Речь идет о съезде с кольца – 16 тысяч квадратных метров земли (протяженность дороги будет 400 метров), также здесь расположена остановка общественного транспорта. Информация об этом имеется на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 3,8 миллионов рублей.

Известно, что дорога будет в 4 полосы (две в одном направлении, две – в другом). С ее помощью будет обеспечен подъезд к детсаду, который вскоре здесь появится. Победитель торгов будет назван в марте этого года. Проект компания должна будет подготовить в ближайшие полгода.

Добавим, что заказчиком работ выступает Управление капитального строительства. Что касается строительства развязки в Тихих зорях и Пашенном - тут вопрос пока не решен.

ИСТОЧНИК KP.RU