Антимонопольщики проверяют аптеки из-за жалоб на цены медицинских масок
Региональное УФАС взялось за проверку аптек в Красноярске – все из-за жалоб горожан на то, что резко выросли в цене медицинские маски. Как рассказали в УФАС, мониторинг цен уже идет – на основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории края коронавируса.
В ведомство поступили материалы из Росздравнадзора, куда жаловались красноярцы. К слову, жаловались люди на целый ряд аптек: «Гармония здоровья» (Мира, 133), «Озерки у дома» (ул. Карла Маркса, 92), «Аптека от склада» (Красноярский рабочий», 88А). Проверки по всем фактам уже идут, заверили антимонопольщики.
Добавим, что Красноярский край - не единственный регион, жители которого недовольны резким ростом цен на маски. Стоимость масок выросла по всей России еще в первой декаде февраля. На Урале - на 12 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU