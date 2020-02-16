2020-02-16T04:58:49+03:00
Общество

Антимонопольщики проверяют аптеки из-за жалоб на цены медицинских масок

Красноярцы недовольны тем, как резко выросла стоимость
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Стоимость медицинских масок выросла по всей РоссииСтоимость медицинских масок выросла по всей РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Региональное УФАС взялось за проверку аптек в Красноярске – все из-за жалоб горожан на то, что резко выросли в цене медицинские маски. Как рассказали в УФАС, мониторинг цен уже идет – на основании решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории края коронавируса.

В ведомство поступили материалы из Росздравнадзора, куда жаловались красноярцы. К слову, жаловались люди на целый ряд аптек: «Гармония здоровья» (Мира, 133), «Озерки у дома» (ул. Карла Маркса, 92), «Аптека от склада» (Красноярский рабочий», 88А). Проверки по всем фактам уже идут, заверили антимонопольщики.

Добавим, что Красноярский край - не единственный регион, жители которого недовольны резким ростом цен на маски. Стоимость масок выросла по всей России еще в первой декаде февраля. На Урале - на 12 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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