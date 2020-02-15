В Красноярске к памятнику воинам-интернационалистам возложили цветы

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:16:06+03:00

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Сегодня, 15 февраля, страна отметила 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Для многих это особенный день. Традиционно к памятнику воинам-интернационалистам на горе близ Троицкого кладбища собрались ветераны вооруженных сил, представители органов власти, депутаты, школьники.

Они возложили к памятнику цветы и венки. Тем самым участники церемонии почтили память воинов, которые участвовали более чем в тридцати вооруженных конфликтах, проходивших за пределами СССР, а затем и России. После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

По официальным данным в статусе воинов-интернационалистов числятся коло 1,5 миллиона российских солдат и офицеров, пишут «Городские новости». В настоящее время в нашем регионе проживает более 5000 тысяч участников локальных конфликтов и сегодня многие из них, также пришли отдать дань памяти товарищей.

ИСТОЧНИК KP.RU