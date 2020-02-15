2020-02-15T17:03:37+03:00
Происшествия

В Красноярском крае автобус с 40 пассажирами столкнулся с «девяткой»

Есть погибший и пострадавший
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае автобус с 40 пассажирами столкнулся с «девяткой». Фото: ГИБДДВ Красноярском крае автобус с 40 пассажирами столкнулся с «девяткой». Фото: ГИБДД
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В Абанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД. В 15:50 часов на 155 километре автодороги Канск – Абан – Богучаны столкнулись рейсовый автобус HYUNDAI, ехавший из Красноярска в Кодинск, и легковой автомобиль «ВАЗ 2109».

По предварительной версии «девятка» вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом по касательной. Удар пришелся на угол со стороны водителя. По сравнению с легковушкой, автобус пострадал незначительно. И ехавшие в салоне 40 пассажиров не пострадали. Их пересадили в попутный автобус до Богучан.

От «девятки» ничего не осталось. Машина была так искорежена, что спасателям пришлось разрезать ее, чтобы достать из салона двух мужчин. Водитель скончался по дороге в больницу, его пассажир находился в реанимации в тяжелом состоянии. Причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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