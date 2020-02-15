В Красноярском крае водитель купил водительское удостоверение за 30 тысяч рублей

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:50:02+03:00

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В Ирбейском районе 34-летний местный житель купил водительское удостоверение и попался с ним сотрудникам дорожной полиции. Ехал на своем автомобиле ВАЗ 21063 по улицам села, когда его остановил экипаж дорожно-патрульной службы. Водитель протянул документ, полностью уверенный в себе.

Однако полицейские опытным взглядом заметили подделку. Тут же проверили водительские права по информационным базам данных и убедились – там документ под указанным номером и серией в базе не числится. В ходе беседы мужчина признался: документ заказал по номеру телефона, который был указан в объявлении на сайте, пишет ИА «Запад24». С продавцом лично не знаком, общались через СМС. Деньги заказчик перечислил по карте, получил готовые права по почте. Покупка фальшивого документа обошлась в 30 тысяч рублей.

Водителя оштрафовали за управление транспортного средства без прав – это от 5 до 15 тысяч рублей. И завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU