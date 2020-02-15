Ведущие архитекторы Красноярска бойкотировали конкурс на разработку концепции Театральной площади

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:55:19+03:00

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Ведущие красноярские архитектурно-проектировочные организации – «Тектоника» и «Гражданпроект» отказываются участвовать в конкурсе на лучшую концепцию Театральной площади, о которой несколько дней назад заявили в мэрии города. О таком решении заявил на своей странице в «Фейсбуке» Евгений Зыков, который в настоящее время является основателем первой организации и главным архитектором второй. К тому же он – председатель регионального отделения Союза архитекторов России.

По словам Зыкова, причин для отказа сразу три. Во-первых, в организации конкурса не участвовал Союз архитекторов, а это противоречит рекомендациям российского и международного профессиональных объединений архитекторов. Во вторых, к моменту объявления конкурса не был сформирован состав жюри, а именно жюри определяет качество результата. И в третьих, нигде не сказано о том, что выигравшая концепция будет учтена при строительстве.

«Поэтому, несмотря на то, что проходим по всем требуемым параметрам первого этапа (возраст компании, наличие опыта работы в исторической среде и реализованные проекты общественных пространств), мы в конкурсе не участвуем» - сообщил Евгений Зыков.

ИСТОЧНИК KP.RU