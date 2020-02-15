Красноярского спортсмена Евгения Устюгова лишили олимпийских медалей

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:19:34+03:00

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Красноярского спортсмена Евгения Устюгова лишили наград, которые он получил в период с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14 года. Сюда входит и золото, полученное им на Олимпиаде в Сочи-2014 за эстафету. Биатлонист признан виновным в нарушении п. 2.2 Антидопинговых правил за использование запрещенного препарата оксандролона.

Об этом сообщает Сборная Росси по биатлону, ссылаясь на полученное официальное письмо от Международного союза биатлонистов. Также спортсмен дисквалифицирован на два года и не имеет права участвовать в международных соревнованиях, хотя известно, что в 2014 году сам Евгений Устюгов заявил о завершении спортивной карьеры.

К слову, под пресс карательной системы попала и другая российская спортсменка, биатлонистка Светлана Слепцова из Ханты-Мансийска. Она дисквалифицирована на два года с вытекающими отсюда последствиями для медалей, очков и призов.

ИСТОЧНИК KP.RU