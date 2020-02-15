Житель Красноярского края с поддельным удостоверением судьи пообещал спасти уклониста от армии

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:50:57+03:00

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Житель Железногорска с поддельным документом решил поживиться за счет уклониста от службы в армии. За что и попал под уголовное дело по статье «Мошенничество». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Известно, что несколько дней назад в Управление ФСБ обратился 20-летний житель закрытого города и рассказал, что в течение нескольких месяцев передавал денежные средства некоему 40-летнему мужчине. Тот пообещал парню, что за 100 тысяч рублей организует ему отсрочку от армии. Чтобы вызвать доверие, показывал свое служебное удостоверение судьи местного арбитражного суда и ссылался на связи в комиссариате.

Потерпевший несколько раз приносил подозреваемому деньги, пока не понял, что его обманывают. В результате и обратился к силовикам. Лже-судью задержали с поличным при получении очередной суммы. Тогда же и выяснилось, что удостоверение он взял у знакомого, а сам в судебной системе никогда не работал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU