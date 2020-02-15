На борьбу с бродячими животными бюджет Красноярского края выделил 42 миллиона рублей

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:18:29+03:00

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Борьба с бродячими животными – проблема не только Красноярска. Страдают от нее все города и многие крупные сельские поселения края. С 1 января нынешнего года все полномочия в этом вопросе закрепили за министерством экологии и природных ресурсов, следовательно, расходы возложены на краевой бюджет. На 2020 год в бюджете на обращение с животными без владельцев заложено около 42 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания края. Однако уже сейчас депутаты понимают: этих денег не хватит, понадобился еще около 38 миллионов рублей.

На минувшей неделе депутаты рассмотрели законопроект, который наделяет органы местного самоуправления полномочиями по отлову и содержанию животных без владельцев. Предлагается вернуть муниципалитетам часть полномочий и дополнить их новыми. По словам министра Павла Корчашкина теперь отлавливать животных надо с видеофиксацией, карантин для них увеличен с семи до десяти дней, во время которых положено двухразовое кормление. Больных и агрессивных животных нужно оставлять в приютах, а здоровых, после стерилизации и маркировки, отпускать в ту местность, где они были пойманы.

ИСТОЧНИК KP.RU