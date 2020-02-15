2020-02-15T11:00:19+03:00
Экономика

Красноярский край занял третье место в Сибири по производству молока

Рекордные за всю историю отрасли 414 тонн
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский край занял третье место в Сибири по производству молокаКрасноярский край занял третье место в Сибири по производству молокаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский край по итогам 2019 года занял третье место в Сибирском Федеральном округе по производству молока. И не только в СФО, а в целом от Урала до Дальнего востока. По информации краевого минсельхоза, сельхозорганизации и фермерские хозяйства получили 414 тонн. Это на 19 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. Рекорд за всю историю отрасли. Даже при СССР животноводы края не добивались таких результатов. В рамках страны Красноярский край стоит на 17-м месте.

Самые продуктивные хозяйства – ужурские АО «Искра» и АО «Солгон», канские ОАО «Тайнинское» и АО «Канская сортоиспытательная станция», а также ЗАО «Назаровское» Назаровского района. Другим хозяйствам есть куда стремиться.

По словам экспертов, рост производства молока в крае обеспечен увеличением молочной продуктивности коров. По итогам года средний надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях составил 5 905 килограммов – плюс 324 килограмма к уровню 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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