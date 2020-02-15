Красноярец лишился 4,2 миллиона рублей на авторынке при покупке внедорожника

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:16:21+03:00

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Житель Красноярска лишился 4,2 миллиона рублей на авторынке при покупке внедорожника. Случилось это в декабре прошлого года на «Гайдашовке», сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник.

Потерпевший приехал на улицу Ястынскую, чтобы приобрести дорогой автомобиль. Присмотрел «Тойоту Ленд Крузер». Продавец уверял: машина почти новая, у нее был только один хозяин. Показал документы, якобы подтверждающие подлинность. Покупатель некоторое время колебался – все-таки речь идет о большой сумме. Но продавцу удалось ловко его убедить.

Мужчина отдал деньги, получил ключи и отправился к дорожным полицейским – регистрировать свою покупку. И тут выяснилось, что номера на агрегатах автомобиля имеют признаки подделки. Есть вероятность, что автомобиль был угнан. Теперь продавца объявили в розыск, на него завели дело по факту мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU